Le Iene Show: il caso di Federico Tedeschi, sospettato l'omicidio (Di sabato 3 aprile 2021) Le Iene indagano sul caso di Federico Tedeschi, trovato morto nella sua camera nel 2017. Per la procura è stato un decesso per cause naturali, ma la famiglia crede che sia stato ucciso. "Che mio figlio è stato ucciso me lo sussurra ogni poro della pelle". A parlare con Antonino Monteleone, l'inviato de Le Iene Show, è Emanuela, la mamma di Federico Tedeschi, un ragazzo di 19 anni trovato morto una domenica mattina nella sua camera da letto. La procura ha stabilito che è deceduto per infarto, mentre la famiglia parla di "omicidio". Federico era un ragazzo di 19 anni, e la mamma ci racconta che "andava in palestra, quindi era sempre sottoposto alle visite medico/sportive". Abitava con la famiglia nel quartiere ...

