La Germania tra due fuochi (Di venerdì 2 aprile 2021) Fra Stati Uniti e Russia è (di nuovo) guerra fredda e la Germania, in qualità di locomotiva del Vecchio Continente, si è ritrovata inevitabilmente ad essere testimone e vittima del gioco di forza. La questione Nord Stream 2 è soltanto la punta di un iceberg le cui reali dimensioni vengono celate dall'oscurità degli abissi: in InsideOver.

