Juve, Pirlo: 'Dybala, McKennie e Arthur non convocati' (Di venerdì 2 aprile 2021) TORINO - Il tecnico della Juve Andrea Pirlo si è presentato in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole che vedrà i bianconeri affrontare il Torino : " Prendo la parola io per parlare del ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 aprile 2021) TORINO - Il tecnico dellaAndreasi è presentato in conferenza stampa alla vigilia del derby della Mole che vedrà i bianconeri affrontare il Torino : " Prendo la parola io per parlare del ...

VXL, un blogger: 'Pirlo o Dybala? No, la vera sconfitta della Juve quest'anno è un'altra' Commenta per primo Secondo il blogger juventino Disa07 , la squadra bianconera deve ritrovare un'anima. La vera sconfitta stagionale non è Andrea Pirlo, ma neanche Paulo Dybala . Siete d'accordo con lui? Ne ha parlato su VivoPerLei , tracciando un bilancio di questa stagione: https://vivoperlei.calciomercato.com/articolo/vincere - non - e - ...

