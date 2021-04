Incendio allo stabilimento di Valentino a Bucine (Di venerdì 2 aprile 2021) È scoppiato nella notte un grosso Incendio allo stabilimento di Valentino, a Bucine. Nella località di di Levane (Arezzo), sarebbe scoppiato un grosso Incendio che ha coinvolto tutto lo stabilimento, ma non risultano, al momento, persone coinvolte. Sul posto sono intervenute 45 unità dei Vigili del Fuoco, operatori del 118, e carabinieri. Sono presenti anche unità dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Montevarchi, Bibbiena, Cortona, Pratovecchio, Figline e Firenze Ovest. Da accertare le cause appena le condizioni lo consentiranno. Le condizioni dello stabilimento dello stilista, che dava lavoro a 160 persone, sono molto gravi. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno impedito che l’Incendio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 2 aprile 2021) È scoppiato nella notte un grossodi, a. Nella località di di Levane (Arezzo), sarebbe scoppiato un grossoche ha coinvolto tutto lo, ma non risultano, al momento, persone coinvolte. Sul posto sono intervenute 45 unità dei Vigili del Fuoco, operatori del 118, e carabinieri. Sono presenti anche unità dei Vigili del Fuoco provenienti dai distaccamenti di Montevarchi, Bibbiena, Cortona, Pratovecchio, Figline e Firenze Ovest. Da accertare le cause appena le condizioni lo consentiranno. Le condizioni dellodello stilista, che dava lavoro a 160 persone, sono molto gravi. Tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno impedito che l’...

