I pronostici di Serie A 28ª giornata, i consigli di CalcioWeb: la Juventus può riscattarsi, Inter e Milan rischiano (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo la pausa per le Nazionali si torna in campo per il campionato di Serie A, si gioca la 28esima giornata. La stagione entra sempre più nel vivo e sono in arrivo Interessanti indicazioni per la zona scudetto, ma è sempre più avvincente anche la corsa Champions League e salvezza. Il programma è tutto concentrato nella giornata di sabato, si parte con il match tra Milan e Sampdoria con i rossoneri che sperano di confermarsi in zona scudetto. Alle 15 in campo Napoli e Roma rispettivamente contro Crotone e Sassuolo, l’Atalanta non ha intenzione di fermarsi contro l’Udinese mentre la Lazio affronta lo Spezia. Per la zona salvezza Benevento-Parma e Genoa-Fiorentina, chiude la trasferta dell’Inter contro il Bologna. I pronostici di Serie A, 28ª ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 2 aprile 2021) Dopo la pausa per le Nazionali si torna in campo per il campionato diA, si gioca la 28esima. La stagione entra sempre più nel vivo e sono in arrivoessanti indicazioni per la zona scudetto, ma è sempre più avvincente anche la corsa Champions League e salvezza. Il programma è tutto concentrato nelladi sabato, si parte con il match trae Sampdoria con i rossoneri che sperano di confermarsi in zona scudetto. Alle 15 in campo Napoli e Roma rispettivamente contro Crotone e Sassuolo, l’Atalanta non ha intenzione di fermarsi contro l’Udinese mentre la Lazio affronta lo Spezia. Per la zona salvezza Benevento-Parma e Genoa-Fiorentina, chiude la trasferta dell’contro il Bologna. IdiA, 28ª ...

Advertising

CalcioWeb : Si torna in campo per la giornata del campionato di @SerieA, i pronostici di #CalcioWeb - infobetting : Genoa-Fiorentina (3 aprile ore 15:00): formazioni, quote, pronostici - ilveggente_it : ?? #SERIEB | Il big match della 31° giornata del campionato cadetto è #Lecce Vs #Salernitana. Sarà una gara combatt… - ilveggente_it : ?? #SERIEB | #Chievo Vs #Spal è una gara della 31°giornata del campionato cadetto. Ecco le probabili formazioni ed… - notiziasportiva : #SerieA, Numeri e statistiche per capire i trend delle varie squadre. Informazioni fondamentali per chi aspetta il… -