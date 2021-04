I numeri in chiaro, Taliani: «Potremo tirare un sospiro di sollievo in estate, quando i casi giornalieri saranno meno di 10 mila» (Di venerdì 2 aprile 2021) È passato un mese dal primo Dpcm dell’era Draghi ma i decessi per Coronavirus e gli ingressi in terapia intensiva stentano a scendere. Sono 481 i decessi da ieri e 231 i nuovi ingressi in terapia intensiva. «Che ci sia una certa latenza tra l’implementazione dei meccanismi di controllo e la risposta della pandemia è un fatto accertato – dichiara a Open la professoressa di Malattie infettive dell’università La Sapienza di Roma GloriaTaliani -. Quindi il ritardo negli eventi migliorativi è attesa. Si comincia adesso a osservare un certo rallentamento, che riguarda soprattuto la percentuale di casi positivi giornalieri». «Se noi consideriamo per esempio che il 12 marzo la variazione percentuale era nettamente positiva e c’era un incremento del 2,4% giornaliero rispetto alla settimana precedente – continua Taliani – ... Leggi su open.online (Di venerdì 2 aprile 2021) È passato un mese dal primo Dpcm dell’era Draghi ma i decessi per Coronavirus e gli ingressi in terapia intensiva stentano a scendere. Sono 481 i decessi da ieri e 231 i nuovi ingressi in terapia intensiva. «Che ci sia una certa latenza tra l’implementazione dei meccanismi di controllo e la risposta della pandemia è un fatto accertato – dichiara a Open la professoressa di Malattie infettive dell’università La Sapienza di Roma Gloria-. Quindi il ritardo negli eventi migliorativi è attesa. Si comincia adesso a osservare un certo rallentamento, che riguarda soprattuto la percentuale dipositivi». «Se noi consideriamo per esempio che il 12 marzo la variazione percentuale era nettamente positiva e c’era un incremento del 2,4% giornaliero rispetto alla settimana precedente – continua– ...

Advertising

Mov5Stelle : OLTRE UN MILIARDO DI EURO DI LAVORI E OLTRE 10.000 CANTIERI GRAZIE AL SUPERBONUS 110% Il #Superbonus al 110% conti… - Alice1239874 : @AvventuraL @daymelloreal @daymello_real Basta guardare quando è in diretta da sola a quanti follower arriva . ?? I numeri parlano chiaro - Dome689 : RT @Open_gol: «Quest’anno possiamo immaginare un combinato disposto tra i benefici meteorologici e le vaccinazioni». I numeri in chiaro?? ht… - Open_gol : «Quest’anno possiamo immaginare un combinato disposto tra i benefici meteorologici e le vaccinazioni». I numeri in… - strumentiumani : @Iux2410 @PaolaDiCaro I numeri parlano chiaro, sta facendo cose che solo i più grandi sono riusciti a fare. Credo tantissimo in lui -