Filippo Volandri | “Jannik Sinner sarà in Coppa Davis | Fognini farà il leader | Italia dal potenziale immenso”

(Di venerdì 2 aprile 2021)è il nuovo capitano non giocatore della Nazionalena di tennis e si sfrega le mani in vista della, considerando l’eccellente stato di salute dell’intero movimento: 9ni tra i migliori 100 giocatori al mondo, tra cui i due giovanissimie Lorenzo Musetti. L’altoatesino si sta esaltando al Masters 1000 di Miami e ha raggiunto le semifinali, stasera (ore 19.00) affronterà lo spagnolo Roberto Bautista-Agut con il concreto obiettivo di accedere all’atto conclusivo del prestigioso torneo sul cemento statunitense.è ormai arrivato a ridosso della top-20 del ranking ATP e sta facendo sognare tutti gli appassionati.ne ha parlato in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Filippo Volandri

Il Fatto Quotidiano

È un ragazzo appena attempato anche, 39 anni, ex n. 25 della classifica, una vittoria con Federer a Roma stampata nel marmo del Foro Italico, l'amministratore di tanta abbondanza. ...Resterò il primo tifoso", dice in merito alla decisione della Fit di sostituirlo con. "Abbiamo un gruppo veramente forte con Sinner, Berrettini, Musetti, Sonego, tutti forti e tutti ...Filippo Volandri è il nuovo capitano non giocatore della Nazionale Italiana di tennis e si sfrega le mani in vista della Coppa Davis, considerando l’eccellente stato di salute dell’intero movimento: 9 ...Il tecnico Davis Filippo VolandriNove italiani tra i primi cento tennisti della classifica, compresi i due teenager (Jannik Sinner ha iniziato tra i primi ...