Delio Rossi: “Gattuso? Non ha sbagliato nulla” (Di venerdì 2 aprile 2021) Delio Rossi: “Gattuso? Non ha sbagliato nulla, parla poco e lavora molto. Napoli superiore rispetto a Milan e Atalanta ma…” Rossi – Gattuso – NAPOLI — A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Delio Rossi, allenatore, per parlare del Napoli, che ritiene superiore al Milan ed all‘Atalanta, di Gattuso, che a parer suo non ha sbagliato ma è una delle poche persone che vive nel mondo vero, e di altro. Queste le parole di Rossi: SULLA COSTRUZIONE DELLE AZIONI DAL BASSO “L’allenatore deve allenare, non fare le trappole: quelle le fanno i calciatori. Costruzione dal basso? Il problema è sempre di costi-benefici. Se ho una squadra che riesce a giocare bene ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 2 aprile 2021): “? Non ha, parla poco e lavora molto. Napoli superiore rispetto a Milan e Atalanta ma…”– NAPOLI — A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto, allenatore, per parlare del Napoli, che ritiene superiore al Milan ed all‘Atalanta, di, che a parer suo non hama è una delle poche persone che vive nel mondo vero, e di altro. Queste le parole di: SULLA COSTRUZIONE DELLE AZIONI DAL BASSO “L’allenatore deve allenare, non fare le trappole: quelle le fanno i calciatori. Costruzione dal basso? Il problema è sempre di costi-benefici. Se ho una squadra che riesce a giocare bene ...

