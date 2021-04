Covid: vaccini, parte il reclutamento delle farmacie (Di venerdì 2 aprile 2021) La Federazione Ordini Farmacisti Italiani (Fofi): "Tutto in sicurezza, adrenalina pronta per casi allergia" Leggi su rainews (Di venerdì 2 aprile 2021) La Federazione Ordini Farmacisti Italiani (Fofi): "Tutto in sicurezza, adrenalina pronta per casi allergia"

Advertising

MSF_ITALIA : I numeri della terza ondata #Covid19 in #Palestina sono preoccupanti. Continuiamo il nostro lavoro a supporto dell… - Adnkronos : “Vaccini ‘funzionicchiano’ contro variante inglese #covid”. - matteograndi : Dopo le inquietanti parole del ministro @robersperanza “impossibile pianificare, il Covid non finisce per magia” ch… - Postfin : @adrianobusolin Frullato di vaccini per immunità eterna dal Covid. A seguito di accurati studi del prof. phd Mukumb… - Postfin : @Signorasinasce Frullato di vaccini per immunità eterna dal Covid. A seguito di accurati studi del prof. phd Mukumb… -