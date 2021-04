Covid | Brusaferro “Le misure funzionano | ma mantenere alta l’attenzione”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Rt in calo a 0,98, ma ancora troppo vicino all’1 e ricoveri in terapia intensiva in aumento. Non sono buoni i dati del consueto report settimanale dell’Istituto Superiore della Sanità. Nonostante il lieve calo dei contagi, 232 ogni 100 mila abitanti, contro i 240 della scorsa settimana, il presidente dell’Iss, Silvioè preoccupato per l’aumento dei ricoveri, “con il 41% delle terapie intensive occupate da pazienti. “In tutti i paesi europei c’è stata una ripartenza dei contagi, c’è una decrescita molto lenta della curva”, ha dettonel corso della conferenza stampa settimanale della cabina di regia.“In Italia, rispetto alla settimana scorsa, si registra un lieve calo dei contagi, ma la decrescita è molto lenta. Rimane basso il numero dei contagi tra gli operatori sanitari, e questo dato ...