Covid | 299 casi a Como 97 a Lecco e 63 a Sondrio

(Di venerdì 2 aprile 2021) In Lombardia 97 vittime. Diminuiscono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati in terapia intensiva (-3) e nei reparti (-120)

Diminuiscono per il secondo giorno consecutivo i ricoverati in terapia intensiva ( - 3) e nei reparti ( - 120). A fronte di 57.421 tamponi effettuati, sono 3.941 i nuovi positivi (6,8%). I guariti/...Genova. Sono 472 i nuovi positivi al- 19 oggi in Liguria, a fronte di 4.076 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore , ai ...VACCINAZIONI TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1.064....Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 2 aprile, con i dati riguardanti l'epidemia di Covid-19 in Italia.Coronavirus un Veneto, i dati di oggi 2 aprile 2021 ... I pazienti ricoverati in area non critica sono ora 1.931, mentre i malati in terapia intensiva sono 299. BOLLETTINO DEI CONTAGI IN VENETO--- ...