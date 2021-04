Conte | “Voglio rifondare il M5s | non un restyling “

Leggi su dire

(Di venerdì 2 aprile 2021) ROMA – L’ex premier Giuseppe Conte si rivolge al M5s riconoscendone i meriti: “Abbiamo convissuto fianco a fianco. Abbiamo condiviso un’esperienza di governo, abbiamo lavorato con leale collaborazione, con costante determinazione e sano pragmatismo”, dice Conte. “Quando è terminata la mia seconda esperienza di governo ho subito avuto chiaro che non era possibile volgere lo sguardo alle sofferenze degli italiani, dovevamo dar vita a un nuovo governo per porre fine a una crisi irresponsabile”, aggiunge Conte. “Ma confesso – aggiunge Conte – che in quel momento non avevo chiara una visione del mio futuro impegno in politica. Già allora feci però una promessa: io ci sono, io ci sarò. Ho accettato di cimentarmi in questa sfida molto complessa, ma anche affascinante: è una sfida che voglio dire con un concetto forte, ben preciso: ‘rifondare il M5s‘. Non un restyling, non marketing politico, ma puntare tutti insieme a una concreta opera di rigenerazione del Movimento”. CONTE: “DOPO PASQUA INCONTRI SUL PROGRAMMA”