Con la Vibonese Calcio, una vigilia di Pasqua carica di Solidarietà: 2500 pasti per le famiglie in povertà (Di venerdì 2 aprile 2021) Sono 22 gli chef calabresi coinvolti nella preparazione di cinque diversi menu in altrettanti locali: Lido degli Scogli (Crotone); Luna Convento Copanello Resort, Stalettì (Catanzaro); La Cascina 1899, Roccella Ionica (Reggio Calabria); Hotel Barbieri di Altomonte (Cosenza); Il Melarancio (Vibo Valentia). L'emergenza sanitaria ha fatto sentire la sua morsa e ha allargato il disagio di tante famiglie senza lavoro e senza un pasto. La U.S. Vibonese Calcio da un anno si è fatta interprete di questo dramma coinvolgendo il mondo della ristorazione e le associazioni che operano nel volontariato, e che fanno riferimento alla rete della Fondazione Banco Alimentare. È nato così il progetto "Alimentiamo la Solidarietà", che ha unito diverse istituzioni, imprese, chef, ristoranti. Era urgente dare delle risposte e riempire ...

