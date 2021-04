Coldiretti Ancona | a 9 famiglie di Castelfidardo i pacchi della solidarietà di Campagna Amica

(Di venerdì 2 aprile 2021)- Consegna avvenuta. Laha bussato per Pasqua alla porta di ottofidardensi che srtanno attraversando difficoltà. C'era il sindaco Roberto Ascani ieri pomeriggio a dare il ...

Advertising

vivereancona : Solidarietà, Coldiretti e Croce Gialla Ancona in campo con i pacchi alimentari -

Ultime Notizie dalla rete : Coldiretti Ancona

corriereadriatico.it

Dall'inizio dell'emergenza sanitarianon si è mai fermata e ha donato tra Spesa sospesa e i pacchi della solidarietà oltre 10mila chili di prodotti tipici Made in Italy, a ...- Ha preso il via la consegna dei pacchi della solidarietà a quindici famiglie anconetane bisognose. Una iniziativa decollata grazie alla proficua collaborazione trae Croce Giallanell'ambito dell'iniziativa nazionale promossa dall'organizzazione dei coltivatori, Filiera Italia e Campagna Amica e la partecipazione delle più rilevanti ...ANCONA - Consegna avvenuta. La solidarietà ha bussato per Pasqua alla porta di otto famiglie fidardensi che srtanno attraversando difficoltà. C'era il sindaco Roberto Ascani ieri pomeriggio a dare il ...«Una rappresentanza di Coldiretti Marche e Campagna Amica ha consegnato oggi alla città una donazione di prodotti alimentari che l’Amministrazione comunale avrà cura di distribuire nei prossimi giorni ...