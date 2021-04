Catanzaro, incendio in un'autocarrozzeria. Distrutto uno scooter, danneggiate 2 auto (Di venerdì 2 aprile 2021) Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenut e ieri sera alle 22.45 circa in via Candela nel quartiere Gagliano zona nord-ovest della città per un incendio avvenuto... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 2 aprile 2021) Squadre dei vigili del fuoco del comando disede centrale sono intervenut e ieri sera alle 22.45 circa in via Candela nel quartiere Gagliano zona nord-ovest della città per unavvenuto...

Advertising

CN24_tv : Incendio in un’autocarrozzeria, fiamme si innescano da uno scooter ?? QUI ?? - lametino : Incendio in autocarrozzeria a Catanzaro, intervengono vigili del fuoco - - calabrianewsit : ##Catanzaro, #Incendio in #Cucina: #Anziana salvata prima da un vicino e poi dai Vigilfuoco -… - CN24_tv : Catanzaro, in fiamme cumuli di rifiuti in località Scordovillo ??QUI???? - Strill_it : Incendio in abitazione, vigili del fuoco salvano 90enne -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro incendio Incendio in un'autocarrozzeria di Gagliano, fiamme si innescano da uno scooter ...nord - ovest di Catanzaro, si sono subito precipitate, un quarto d'ora prima della mezzanotte di ieri, le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Ad essere interessata da un incendio è ...

In fiamme un'autocarrozzeria a Catanzaro Squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono intervenute alle ore 22.45 circa in via Candela nel quartiere Gagliano zona nord - ovest della città per incendio autocarrozzeria. La segnalazione pervenuta alla Sala ...

Catanzaro, incendio in un'autocarrozzeria. Distrutto uno scooter, danneggiate 2 auto Gazzetta del Sud ...nord - ovest di, si sono subito precipitate, un quarto d'ora prima della mezzanotte di ieri, le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale. Ad essere interessata da unè ...Squadre dei vigili del fuoco del comando disede centrale sono intervenute alle ore 22.45 circa in via Candela nel quartiere Gagliano zona nord - ovest della città perautocarrozzeria. La segnalazione pervenuta alla Sala ...