Caso Denise Pipitone, ecco quando e a che ora sarà reso noto il risultati del test del dna (Di venerdì 2 aprile 2021) Nel corso della trasmissione verrà svelato se il gruppo sanguigno di Olesya Rostova, la ragazza di Mosca rapita da piccola e in cerca dei genitori, si incrocia davvero con il dramma di Piera Maggio. Già ieri il legale della donna aveva dichiarato all'AdnKronos che "se è compatibile si procederà con il prelievo e l'esame del Dna. Spero entro il weekend di avere le idee più chiare". Con i piedi per terra anche Piera Maggio, che già nel corso della puntata di mercoledì scorso di Chi l'ha visto? su Rai 3, che ha riacceso i riflettori sulla vicenda di Denise, aveva definito lei e il padre biologico della piccola, Piero Pulizzi, "cautamente speranzosi senza farsi troppe illusioni". E ancora questa mattina il programma di Rai1 Storie Italiane ha trasmesso un altro audio in cui la donna è tornata a parlare di Denise: "La speranza di poterla trovare e ...

