Bob Odenkirk | Jeremy Irons mi ha urlato contro perché gli avevo scritto un monologo pessimo per il SNL

Advertising

BBrabaa : RT @napolista: L'ultima stagione di Better Call Saul 'cambierà' il finale di Breaking Bad L'ha annunciato il protagonista, Bob Odenkirk. No… - badtasteit : #BetterCallSaul: #BobOdenkirk spera che la storia di #KimWexler abbia un lieto fine - veniovanni : RT @napolista: L'ultima stagione di Better Call Saul 'cambierà' il finale di Breaking Bad L'ha annunciato il protagonista, Bob Odenkirk. No… - napolista : L'ultima stagione di Better Call Saul 'cambierà' il finale di Breaking Bad L'ha annunciato il protagonista, Bob Ode… - LED0MAS : bob odenkirk nel film che sto guardando??? -

Ultime Notizie dalla rete : Bob Odenkirk

Movieplayer.it

"Guarderemo Breaking Bad attraverso una prospettiva completamente differente" ., il Saul Goodman di Better Call Saul , in una lunga intervista a The Hollywood Reporter ha sparso un po' di indizi sulla sesta e ultima stagione dello spin - off di Breaking Bad. Una ...Il vincitore dell'Emmy(Better Call Saul, The Post, Nebraska) interpreta in Io Sono Nessuno Hutch Mansell, un padre sottovalutato e un marito trascurato, che prende le umiliazioni della ...Bob Odenkirk, il Saul Goodman di Better Call Saul, in una lunga intervista a The Hollywood Reporter ha sparso un po’ di indizi sulla sesta e ...La star di Breaking Bad e Better Call Saul, Bob Odenkirk, ha partecipato ad un puntata dello show di Jimmy Kimmel nel personaggio di Io sono nessuno.