L'Olanda ha sospeso la somministrazione del vaccino #Astrazeneca sotto i 60 anni. - Sospeso in via precauzionale - #AstraZeneca sospeso in Olanda per gli under 60. Nuovi dati sulle trombosi dal Regno Unito - La #Germania ha sospeso ancora #AstraZeneca, cinque morti dopo la vaccinazione

... in particolare in Germania dove già qualche giorno fa la commissione permanente per il vaccino tedesca ha raccomandato l'uso del vaccinosolo per cittadini sopra i 60 anni. La decisione ...Come annunciato dal ministero della Salute olandese, nella giornata del 2 aprile i Paesi Bassi hannotemporaneamente e in via precauzionale la somministrazione del vaccinoalle persone con età inferiore ai 60 anni . Si tratta di una decisione che è stata presa dopo che sono stati ...A tre giorni dalla sospensione della somministrazione del vaccino AstraZeneca negli under 60 in Germania per possibili effetti collaterali legati a eventi trombotici rari anche l’Olanda sospende ...Come annunciato dal ministero della Salute olandese, nella giornata del 2 aprile i Paesi Bassi hanno sospeso temporaneamente e in via precauzionale la somministrazione del vaccino AstraZeneca alle ...