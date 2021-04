Assorbenti vietati dopo le 18 in zona rossa | “Non sono beni di prima necessità”

(Di venerdì 2 aprile 2021) Puglia,non consideratidi: no alla venditale 18 Glinonconsideratidi, motivo per cui innon posessere vendutile 18: accade a Collepasso, in Puglia, dove una ragazza, la 22enne Alessia Ria, si è vista costretta a ritornare a casa senza il pacco diche voleva acquistare al supermercato. La giovane ha quindi deciso di denunciare l’accaduto sui social: “Siamo arrivati all’assurdo – ha scritto Alessia sul suo profilo Facebook – Questa seraandata a comprare due pacchi dima mi è ...

Alessia Ria , una giovane studentessa di 22 anni di Collepasso - un paesino in provincia di - si è recata dopo le 18 in un supermercato, ma le è stato vietato di acquistare perché non considerati ' ..."SIAMO ARRIVATI ALL'ASSURDO! Questa sera sono andata a comprare due pacchi dima mi è stato vietato perché non sono considerati "beni di prima necessità". Quindi non solo sono considerati "...