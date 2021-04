Andrea Scanzi? Prendiamolo in giro, dai (Di venerdì 2 aprile 2021) Perculare Scanzi Il Foglio, pagina 1, di Andrea Minuz. Non ci piacciono i suoi pamphlet. Le copertine grossolane, troppo colorate, gli orrendi acronimi nel titolo: “Salvimaio”, “Renzusconi”. Peggio che “apericena”. Non ci piacciono i suoi articoli, i suoi editoriali, le sue dirette social, i collegamenti a Otto e mezzo, immortalato tra Mark Knopfler e Clint Eastwood, davanti al pannellone del Fatto Quotidiano. Non ci piacciono i suoi spettacoli teatrali tratti dai suoi libri, con Scanzi in penombra e in calzamaglia, lo sguardo ispirato e il microfono ad archetto. Di Scanzi, non ci piace quasi nulla. Soprattutto non ci piace e non ci è mai piaciuto il “Metodo Scanzi”. La denuncia facile, il fango gratuito, il moralismo becero, una visione della politica da rappresentante d’istituto col “chiodo” e la ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 2 aprile 2021) PerculareIl Foglio, pagina 1, diMinuz. Non ci piacciono i suoi pamphlet. Le copertine grossolane, troppo colorate, gli orrendi acronimi nel titolo: “Salvimaio”, “Renzusconi”. Peggio che “apericena”. Non ci piacciono i suoi articoli, i suoi editoriali, le sue dirette social, i collegamenti a Otto e mezzo, immortalato tra Mark Knopfler e Clint Eastwood, davanti al pannellone del Fatto Quotidiano. Non ci piacciono i suoi spettacoli teatrali tratti dai suoi libri, conin penombra e in calzamaglia, lo sguardo ispirato e il microfono ad archetto. Di, non ci piace quasi nulla. Soprattutto non ci piace e non ci è mai piaciuto il “Metodo”. La denuncia facile, il fango gratuito, il moralismo becero, una visione della politica da rappresentante d’istituto col “chiodo” e la ...

