Venerdì Santo, il racconto della passione e la via crucis (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Venerdì Santo è la ricorrenza religiosa che precede la Pasqua cristiana: si commemora la passione, crocifissione e morte di Gesù Cristo, e nel 2021 cade il 2 aprile. Durante questa giornata non si ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilè la ricorrenza religiosa che precede la Pasqua cristiana: si commemora la, crocifissione e morte di Gesù Cristo, e nel 2021 cade il 2 aprile. Durante questa giornata non si ...

Torre del Greco, Via del Cimitero chiude alle auto: il dispositivo di traffico A Torre del Greco sarà istituito un dispositivo temporaneo di traffico in Via del Cimitero dal giorno del Venerdì Santo fino a Pasqua, per evitare che si verifichino assembramenti nei pressi del cimitero comunale.

Don Mimmo Battaglia, la svolta social: l'arcivescovo di Napoli in chat con 500 sacerdoti