Turchia | sconfinano in terreni statali | pecore ' arrestate'

(Di giovedì 1 aprile 2021) Le autorità dellahanno trattenuto un centinaio diche avevano sconfinato in un terreno di proprietà di un'istituzione agricola statale nella provincia sudorientale di Sanliurfa. A ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Turchia sconfinano

ANSA Nuova Europa

"Sì, le persone vengono arrestate in, ma anche le pecore e gli agnelli. Liberate questi animali", ha detto il parlamentare. "Hanno legami terroristici?", ha poi chiesto provocatoriamente ...Un mese fa Grecia esono tornate dopo molti anni a sedere allo stesso tavolo per provare a ... Gli F - 16 turchi infattiquotidianamente nei cieli ellenici sulle isole contese, i ...(ANSA) - ISTANBUL, 01 APR - Le autorità della Turchia hanno trattenuto un centinaio di pecore che avevano sconfinato in un terreno di proprietà di un'istituzione agricola statale nella provincia ...