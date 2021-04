Torna la nebbia sulla costa ligure (Di giovedì 1 aprile 2021) Dalle ore 13 improvvisamente la visibilità è scesa a zero in mare da Lavagna fino alle 5 Terre per una densa nube di caligo che sospinta da un leggero vento da scirocco ha raggiunto la costa ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 aprile 2021) Dalle ore 13 improvvisamente la visibilità è scesa a zero in mare da Lavagna fino alle 5 Terre per una densa nube di caligo che sospinta da un leggero vento da scirocco ha raggiunto la...

Advertising

ameliacarlevaro : Torna la nebbia sulla costa ligure - Liguria - - AsiyaMiya : RT @BebuCesco: La nebbia mi avvolge un triste velo sfuma i colori... e tutto torna ad esser grigio ed opaco. Sabrina Ducci ~ ???? ????????????… - Teresalareale : Mo io il buongiorno come lo do ??????? Fino a due giorni fa a quest’ora c’era il sole con me... ora c’è il buio e la… - affittozorro : @foresta233 Nebbia fitta, si torna a Milano da Bologna. guida Antonio, gli urlo -perché corri cosi non si vede null… -

Ultime Notizie dalla rete : Torna nebbia Torna la nebbia sulla costa ligure Oggi il fenomeno metereologico ha fatto abbassare la temperatura di parecchi gradi: con il sole c'erano 20 gradi, arrivata la nebbia si è scesi a 10 - 13. Sulle spiagge, dove molti turisti prendono ...

La primavera di Forum Eventi: da Alessio Boni a Dacia Maraini, cinque domeniche in diretta streaming con gli autori ...c'è Alessio Boni che domenica 4 aprile alle 17.30 presenta il suo libro Mordere la nebbia (... La scrittrice e poetessa Dacia Maraini torna al Forum domenica 2 maggio alle 17.30 per presentare il suo ...

Torna la nebbia sulla costa ligure - Cronaca ANSA Nuova Europa Il caligo avvolge nuovamente Genova e il Levante ligure Il caligo, una sorta di nebbia dovuta alla escursione termica si era manifestato alcune settimane fa lungo vasti tratti della costa ligure, compresa quella di Genova. Oggi il fenomeno metereologico ha ...

È tornata la caligo La caligo è tornata oggi a far capolino sul Tigullio e sul Golfo Parado. La nebbia di mare si è formata nel primo pomeriggio, avvolgendo alcune località della costa. Il fenomeno si era già verificato ...

Oggi il fenomeno metereologico ha fatto abbassare la temperatura di parecchi gradi: con il sole c'erano 20 gradi, arrivata lasi è scesi a 10 - 13. Sulle spiagge, dove molti turisti prendono ......c'è Alessio Boni che domenica 4 aprile alle 17.30 presenta il suo libro Mordere la(... La scrittrice e poetessa Dacia Marainial Forum domenica 2 maggio alle 17.30 per presentare il suo ...Il caligo, una sorta di nebbia dovuta alla escursione termica si era manifestato alcune settimane fa lungo vasti tratti della costa ligure, compresa quella di Genova. Oggi il fenomeno metereologico ha ...La caligo è tornata oggi a far capolino sul Tigullio e sul Golfo Parado. La nebbia di mare si è formata nel primo pomeriggio, avvolgendo alcune località della costa. Il fenomeno si era già verificato ...