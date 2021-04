Siri non sarà più una voce femminile di default su iOS (Di giovedì 1 aprile 2021) Con il nuovo aggiornamento di iOS 14.5 si dovrà scegliere la voce preferita nelle impostazioni dell’assistente vocale Sul prossimo iOS 14.5 la voce di Siri non sarà impostata sul femminile ma si dovrà scegliere la preferita nelle impostazioni del telefono (o dell’iPad) Leggi su it.mashable (Di giovedì 1 aprile 2021) Con il nuovo aggiornamento di iOS 14.5 si dovrà scegliere lapreferita nelle impostazioni dell’assistente vocale Sul prossimo iOS 14.5 ladinonimpostata sulma si dovrà scegliere la preferita nelle impostazioni del telefono (o dell’iPad)

