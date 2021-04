Roma in bolla per due settimane: decisione presa seguendo le indicazioni dell’ASL (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo il rientro dei nazionali, tutto il gruppo squadra della Roma, compresi gli azzurri Pellegrini, Mancini, El Shaarawy e Spinazzola, resterà nella ‘bolla’ casa-centro sportivo per due settimane. Una decisione presa seguendo le indicazioni della ASL Romana competente, in particolare riferimento ai casi di positività al Covid riscontrati nell’Italia. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 1 aprile 2021) Dopo il rientro dei nazionali, tutto il gruppo squadra della, compresi gli azzurri Pellegrini, Mancini, El Shaarawy e Spinazzola, resterà nella ‘’ casa-centro sportivo per due. Unaledella ASLna competente, in particolare riferimento ai casi di positività al Covid riscontrati nell’Italia. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

