Quando gli AC/DC dominarono il palco del CBGB (Di giovedì 1 aprile 2021) Era il 24 agosto del 1977 Quando gli AC/DC di Angus Young e Bon Scott sconvolsero il palco storico del punk newyorchese, il CBGB. All'epoca i ragazzini di Sydney erano una band sconociuta, una semplice di rock band, come disse Angus Young. Ma per conqusitare il trono di re della Musica bisognava dominare il mercato statunitense, all'epoca ancora ignaro della potenza degli australiani. Per questo, gli AC/DC decisero di compiere una serie di concerti negli Stati Uniti organizzati in un vero e proprio tour. Let There it be rock, uscito nel luglio del 1977 era stato dato alle stampe, la critica iniziava ad annusare il talento ma la massa ancora era distante dai quattro australiani. Come fecere gli AC/DC a conquistare il palco del CBGB? Per capire l'impatto, anche emotivo, che gli AC/DC ...

Ultime Notizie dalla rete : Quando gli Scrivanie gaming - Le migliori di Aprile 2021 È dotata di un ripiano rialzato per portare lo schermo (o gli schermi) esattamente di fronte agli ... Se siete giocatori focosi e quando incendiate sciogliete il controller o il mouse, assicuratevi ...

Intervista alla società armatrice che ha salvato il canale di Suez (e l'economia di tutti) Quando l'Augustea ha ordinato il rimorchiatore nel 2006, andando a Sorrento in macchina com mio padre - ad un certo punto - gli è venuto in mente il nome che voleva dare. Ha scelto di rifarsi a ...

Anno Domini 1900, quando gli Stati Uniti diventarono impero InsideOver Speravo di morì prima, gran finale su Sky, addio all'olimpico Le potentissime immagini di un pomeriggio indimenticabile, quel 28 maggio 2017 in cui Francesco Totti smise definitivamente col calcio giocato, saranno al centro del gran finale di Speravo de morì pri ...

Questo "tornado di vermi" ha sconcertato gli scienziati: ecco cos'è Nonostante siano creature solitarie, quando sono in superficie molte volte ... professore presso l'Università del Minnesota. Gli esperti, in poche parole, non sanno il motivo per cui questi ...

È dotata di un ripiano rialzato per portare lo schermo (o gli schermi) esattamente di fronte agli ... Se siete giocatori focosi e quando incendiate sciogliete il controller o il mouse, assicuratevi ...
Quando l'Augustea ha ordinato il rimorchiatore nel 2006, andando a Sorrento in macchina com mio padre - ad un certo punto - gli è venuto in mente il nome che voleva dare. Ha scelto di rifarsi a ...
Le potentissime immagini di un pomeriggio indimenticabile, quel 28 maggio 2017 in cui Francesco Totti smise definitivamente col calcio giocato, saranno al centro del gran finale di Speravo de morì pri ...
Nonostante siano creature solitarie, quando sono in superficie molte volte ... professore presso l'Università del Minnesota. Gli esperti, in poche parole, non sanno il motivo per cui questi ...