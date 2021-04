Papa a sorpresa da Becciu | “gesto di paternità” prima di Pasqua

(Di giovedì 1 aprile 2021) Quando era Sostituto agli affari generali della Segreteria di Stato, il giovedì santo Angeloriceveva a casa suaFrancesco e gli permetteva così di pranzare con alcuni "semplici" preti di Roma: momento d'informalità per Jorge Mario Bergoglio nonché occasione propizia per individuare collaboratori di fuori della cerchia della Curia romana (l'attuale cardinale vicario di Roma Angelo De Donatis, per fare un esempio, conobbe il vescovo di Roma in una di queste occasioni). Ma la visita compiuta oggi da Bergoglio a casanon c'entra nulla: il porporato è stato bruscamente licenziato dalsolo pochi mesi fa. Era il 24 settembre a sera, e la sala stampa vaticana si limitò a comunicare cheaveva rinunciato all'incarico di prefetto della congregazione per le Cause dei santi nonché ai ...

Un gesto clamoroso, all'inizio del Triduo Pasquale: lo stesso Pontefice ha detto all'ex prefetto della Congregazione delle Cause dei santi defenestrato dopo lo scandalo del palazzo londinese di Sloan ...Papa Francesco, alle 17,30 di questo pomeriggio, ha celebrato la Messa in Coena Domini a casa del cardinale Angelo Becciu, nella cappella privata all'interno del palazzo dell'ex San'Uffizio, mentre in ...