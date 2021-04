Non funziona sito 18 app il 1 aprile, come registrarsi e numero verde per assistenza (Di giovedì 1 aprile 2021) Non c’è da stupirsi se non funziona sito 18 app oggi 1 aprile. A partire dalle ore 12 di questo giovedì santo sono partite le registrazioni per la nuova campagna di bonus riservata agli studenti nati nel 2002. Vista la gran mole di richieste, non c’è dubbio che in questa prima giornata di adesione al programma si stiano verificando problemi di accesso dovuti al “traffico” che potrebbero anche durare svariate ore. come registrarsi a 18 app I primi problemi sito 18 app si sono manifestati subito dopo le ore 12, dunque al via delle nuove registrazioni per l’incentivo da 500 euro. Questo potrà essere speso per anche per concerti ed eventi e non solo per l’acquisto di libri e materiale didattico, oltre che per l’abbonamento a piattaforme di streaming. La registrazione alla ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 1 aprile 2021) Non c’è da stupirsi se non18 app oggi 1. A partire dalle ore 12 di questo giovedì santo sono partite le registrazioni per la nuova campagna di bonus riservata agli studenti nati nel 2002. Vista la gran mole di richieste, non c’è dubbio che in questa prima giornata di adesione al programma si stiano verificando problemi di accesso dovuti al “traffico” che potrebbero anche durare svariate ore.a 18 app I primi problemi18 app si sono manifestati subito dopo le ore 12, dunque al via delle nuove registrazioni per l’incentivo da 500 euro. Questo potrà essere speso per anche per concerti ed eventi e non solo per l’acquisto di libri e materiale didattico, oltre che per l’abbonamento a piattaforme di streaming. La registrazione alla ...

