Modella russa 33enne uccisa e decapitata dal compagno | mosso da folle gelosia

(Di giovedì 1 aprile 2021) Olga Shlyamina, unadi 33 anni, si era allontanata di casa il 20 marzo scorso a Novodvinsk, in Russia, prima di essere ritrovata morta cinque giorni più tardi,in mezzo a una foresta innevata. L’assassino è stato rintracciato: si tratta del, con cui aveva due bambini. L’uomo era geloso delle attenzioni che lariceveva dagli altri uomini. LEGGI ANCHE =>Denise Pipitone, rivelazioni shock: la ragazza è a Mosca? L’anticipazione di ‘Chi l’ha visto’ Un omicidio premeditato Il movente del delitto è quindi di natura passionale. Eppure, non è stato il raptus di unaistantanea. L’uomo, di cui conosciamo solo il nome Vycheslav, ha meditato a lungo prima di uccidere la sua compagna. Infatti, i concorsi ai quali lei partecipava e ...

Advertising

francobus100 : Modella russa decapitata dal fidanzato geloso: «Non sopportava le attenzioni che le davano gli altri uomini»… - kryptondaddy : @ricky_pru @Happy4Trigger @MicK_ele @carminecaiv @ziozetti @rovatz @mariposa034 @strozzascotte @occammamt @quisazzo… - occammamt : @ricky_pru @Happy4Trigger @MicK_ele @kryptondaddy @carminecaiv @ziozetti @rovatz @mariposa034 @strozzascotte… - Pistacchio89 : @ILLDIE4NYWAY Sembri una modella russa che seguo su ig da anni - Sara_14Jun : @AdMaiora____ @GabriellaGabry0 @kalidu1926 Ma no è perché lei è bellissima, beh lei.. la modella Russa della foto c… -

Ultime Notizie dalla rete : Modella russa

La donna, vincitrice di diversi concorsi di bellezza e, sarebbe stata uccisa dal compagno geloso. Leggi anche > Il fidanzato, secondo quanto riporta la , non sopportava le attenzioni che la ...Di Olga Shlyamina ,e mamma di tre figli, non si avevano più notizie dallo scorso 20 marzo . Solo cinque giorni dopo è stata ritrovata decapitata in una foresta innevata. Ad ucciderla sarebbe stato il suo ...Ma anche la vita di ogni giorno, il poderoso rifacimento di intere parti di Mosca, le atmosfere, il carattere non monolitico dei russi. Ne emerge un modello di Paese e della sua gestione divenuti ...Un militare di una potenza della Nato, una spia russa, una chiavetta contenente informazioni tecniche segrete scambiata con una busta con cinquemila euro: ci sono tutti gli ingredienti di un grande cl ...