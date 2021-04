“Minerva” | il nuovo singolo di Ianez | è disponibile dall’1 Aprile su tutte le piattaforme digitali

(Di giovedì 1 aprile 2021) “”, ildi(prodotto da Fabio Tumini per Satellite Records) èsule(in radio dal 2), accompagnato dall’onirico videoclip per la regia di Antonella Giuliano., dea della saggezza, nasce da un mal di testa di Giove.usa la stessa metafora per descrivere un amore finito, una delusione e l’ossessione del ricordo. Una presenza che continua a vivere in un ambiente condiviso dove ogni cosa, ogni elemento rievoca attraverso le immagini “ciò che è stato” rendendo ancora più desolante la fine della storia. Un brano a suo modo dolce, semplice, una sirena di sottofondo ...

