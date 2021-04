Milano | movida violenta all' Arco della Pace | 4 arresti e 9 minori indagati 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Adnkronos) - Il branco di quindici giovanissimi, ragazzi e ragazze, in quell'occasione ha prima incontrato in Largo Treves tre coetanei e, nella circostanza, due di loro hanno rapinato i portafogli delle vittime. Il gruppo ha quindi aggredito il titolare e i dipendenti di un ristorante di via Niccolini, mentre chiudevano, ferendo due di loro. Poco dopo, il branco ha tentato di rapinare un monopattino elettrico a tre coetanei incontrati casualmente in piazza Sempione e, infine, a distanza di pochi minuti, sempre nella stessa piazza nei pressi dell', senza alcuna motivazione se non la mera sopraffazione verso le vittime, ha aggredito altri cinque coetanei procurando ad alcuni di loro lesioni gravi. I verbali e le immagini delle telecamere di videosorveglianza pubblica e di alcuni esercizi commerciali ...