LIVE Bamberg-Dinamo Sassari 71-76, Champions League basket in DIRETTA: +5 Banco di Sardegna quando restano cinque minuti da giocare (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fallo di Chessa sulla partenza di Vitali, liberi. 77-78 Kravish riporta Bamberg sul minimo svantaggio, 3’18” da giocare, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus. 75-78 Appoggio di Bilan che sfrutta il mismatch nell’uno contro uno. 75-76 Fieler si appoggia al tabellone trovando il -1 a 4’16” dal termine. 73-76 Penetrazione centrale di Hall. Sassari ha già esaurito il bonus con 6’00” da giocare, 2 falli per Bamberg. 71-76 Gran giocata di Bilan che si svita dal post basso. 71-74 2/3 per l’ex di serata che raggiunge quota 15 (migliore del Brose), 6’30” alla sirena finale. Viaggio in lunetta per Michele Vitali, saranno tre i liberi. 69-74 Il pallone di Bilan si ferma sul ferro, canestro convalidato dopo il tocco di un giocatore ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFallo di Chessa sulla partenza di Vitali, liberi. 77-78 Kravish riportasul minimo svantaggio, 3’18” da, entrambe le squadre hanno esaurito il bonus. 75-78 Appoggio di Bilan che sfrutta il mismatch nell’uno contro uno. 75-76 Fieler si appoggia al tabellone trovando il -1 a 4’16” dal termine. 73-76 Penetrazione centrale di Hall.ha già esaurito il bonus con 6’00” da, 2 falli per. 71-76 Gran giocata di Bilan che si svita dal post basso. 71-74 2/3 per l’ex di serata che raggiunge quota 15 (migliore del Brose), 6’30” alla sirena finale. Viaggio in lunetta per Michele Vitali, saranno tre i liberi. 69-74 Il pallone di Bilan si ferma sul ferro, canestro convalidato dopo il tocco di un giocatore ...

