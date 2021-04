L’Europa si accorge che l’aria fa schifo (Di giovedì 1 aprile 2021) I tassi di inquinamento dell’aria non sono migliorati granché in Europa negli ultimi 20 anni. Questa non è una novità. La novità è che se n’è accorto il Parlamento europeo: la scorsa settimana, con un’inedita maggioranza tra Socialisti & democratici-Verdi-Gue-Liberali, la plenaria ha votato un report che richiede alla Commissione Ue di rendere le normative sulla qualità dell’aria più stringenti e allineate alle raccomandazioni dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), i controlli più severi, la lista degli inquinanti più esaustiva. Contro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 1 aprile 2021) I tassi di inquinamento delnon sono migliorati granché in Europa negli ultimi 20 anni. Questa non è una novità. La novità è che se n’è accorto il Parlamento europeo: la scorsa settimana, con un’inedita maggioranza tra Socialisti & democratici-Verdi-Gue-Liberali, la plenaria ha votato un report che richiede alla Commissione Ue di rendere le normative sulla qualità delpiù stringenti e allineate alle raccomandazioni dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), i controlli più severi, la lista degli inquinanti più esaustiva. Contro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

