Lecce, Corini: “Salernitana ostacolo duro per mantenere il secondo posto” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiLecce – Smaltita la sosta forza per gli impegni delle nazionali, Il Lecce di Eugenio Corini intende proseguire la marcia verso la vetta della classifica. Dopo la striscia di quattro vittorie consecutive i giallorossi tenteranno il pokerissimo nella sfida interna di domani sera contro la Salernitana, formazione che tallona i salentini. Il tecnico del Lecce non nasconde le insidie della gara. “E’ uno scontro diretto, la classifica dalle due squadre parla chiaro – avverte Corini – . La Salernitana è solida, viene da dodici risultati utili e non prende gol da sette gare, oltre al fatto che è sempre stata nei primi posti, ed è allenata da un tecnico che stimo molto. Sappiamo che sarà un ostacolo molto molto duro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Smaltita la sosta forza per gli impegni delle nazionali, Ildi Eugeniointende proseguire la marcia verso la vetta della classifica. Dopo la striscia di quattro vittorie consecutive i giallorossi tenteranno il pokerissimo nella sfida interna di domani sera contro la, formazione che tallona i salentini. Il tecnico delnon nasconde le insidie della gara. “E’ uno scontro diretto, la classifica dalle due squadre parla chiaro – avverte– . Laè solida, viene da dodici risultati utili e non prende gol da sette gare, oltre al fatto che è sempre stata nei primi posti, ed è allenata da un tecnico che stimo molto. Sappiamo che sarà unmolto molto...

