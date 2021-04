Advertising

TuttoMercatoWeb : La Stampa: 'L'Inter vince anche se perde. Conti in rosso, ma la Juve sta peggio' - napolista : La Juve perde un altro centrale per Covid: Bonucci è positivo Dopo Demiral, anche il difensore della Nazionale è ri… - sportli26181512 : Juve, UFFICIALE: Bonucci positivo al Covid-19: Altre brutte notizie per la Juventus che perde...… - Vittoriog82 : Durante la sosta l’Inter recupera infortunati e contagiati, mentre la #Juve perde #Arthur e #Demiral, con #McKennie… - DanieleCacciag3 : @GianlucaFiori70 @lucciobrujk @MattPetcoke @RiccardoValoti @danielelozzi @PinoVaccaro77 @AntonioLoy Gianluca... Io… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve perde

Altri guai per la, Demiral positivo al Covid La Juventusun altro pezzo alla vigilia del derby della Mole: Merih Demiral è positivo al Covid. Il difensore turco della Juventus, che in ...Se nona Torino avrà un punto in più della Juventus, se finisce a pari punti con l'Atalanta ... Crotone? Sono partite insidiose, docet Benevento con la. Bakayoko? Non mi sono pentito, il ...La Juventus perde un altro giocatore in vista della sfida della prossima settimana contro il Napoli. Infatti i bianconeri hanno comunicato tramite i propri mezzi ufficiali la positività al Covid 19 di ...La partita Torino – Juventus del 3 aprile 2021 in diretta ... Da una parte ci sono i Granata che, prima della sosta, hanno perso contro la Sampdoria ed in classifica occupano il diciassettesimo posto ...