Juventus | Dybala e altri due giocatori nei guai | Carabinieri a casa

(Di giovedì 1 aprile 2021) Incedibile quanto avvenuto in. Società imbufalita con alcuni, tra i quali Paulo, che hanno partecipato nella notte a una festa violando norme anti Covid. Sanzioni in… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : Coronavirus, festa a casa di McKennie, giocatore della Juventus e della nazionale statunitense, multato con Dybala… - Corriere : Festa a casa di McKennie con dieci persone: tra i multati i compagni di squadra Dybala e Arthur - DiMarzio : #SerieA | #Dybala potrebbe tornare ad allenarsi tra oggi e domani: le ultime sulle condizioni dell'attaccante della… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Zanotti: 'La Juventus sanzionerà McKennie, Arthur e Dybala, ecco cosa è successo al festino' https://t.co… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Zanotti: 'La Juventus sanzionerà McKennie, Arthur e Dybala, ecco cosa è successo al festino' https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dybala

FESTINO IN CASA MCKENNIE: SANZIONI ANCHE DALLA JUVE? Non solo: il festino di McKennie , che ha visto pure la presenza di altri giocatori dellacome Pauloe Arthur Melo , ora rischia ...Festa in casa McKennie, multati anchee Arthur Mercoledì sera alle 23.30 i carabinieri sono intervenuti a casa del centrocampista dellaWeston McKennie, sulla collina di Torino, dove era in corso una festa. Lo riporta la '...Una festa nella villa di Weston McKennie, texano centrocampista della Juventus e della nazionale statunitense, insieme ad alcuni compagni di squadra bianconeri, ha portato all’intervento dei carabinie ...Ora è probabile che, oltre alle sanzioni inflitte dalle forze dell'ordine, per McKennie, Dybala e Arhur, sorpresi con altre persone in una serata a casa del centrocampista texano, scattino anche i ...