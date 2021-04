Infermiere arrestato dalla Polizia di Stato per produzione e detenzione ai fini di spaccio dì sostanza stupefacente (Di giovedì 1 aprile 2021) Gli investigatori del Commissariato “Flaminio Nuovo”, diretto da Luca Cosimati, hanno arreStato B.M. poiché trovato in possesso di circa 250 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di una pianta succulenta “Lophophora Williamsii”, denominata “upeyote”, nonché proprietario di un box – serra completo di tutta la relativa attrezzatura per la coltivazione e la produzione (filtri, lampade, etc). Le indagini sono iniziate in data 10 marzo 2021 quando un dirigente medico dell’Ospedale Sant’Andrea ha presentato denuncia nei confronti di ignoti poiché, contattato da personale di una farmacia ubicata in via Cassia, appurava che ignoti avevano presentato alcune ricette su carta intestata Sant’Andrea a falsa firma del suddetto medico. Tali ricette autorizzavano l’acquisto del farmaco “ORAMORPH” ... Leggi su forzearmatenews (Di giovedì 1 aprile 2021) Gli investigatori del Commissariato “Flaminio Nuovo”, diretto da Luca Cosimati, hannoB.M. poiché trovato in possesso di circa 250 grammi didel tipo marijuana, di una pianta succulenta “Lophophora Williamsii”, denominata “upeyote”, nonché proprietario di un box – serra completo di tutta la relativa attrezzatura per la coltivazione e la(filtri, lampade, etc). Le indagini sono iniziate in data 10 marzo 2021 quando un dirigente medico dell’Ospedale Sant’Andrea ha presentato denuncia nei confronti di ignoti poiché, contattato da personale di una farmacia ubicata in via Cassia, appurava che ignoti avevano presentato alcune ricette su carta intestata Sant’Andrea a falsa firma del suddetto medico. Tali ricette autorizzavano l’acquisto del farmaco “ORAMORPH” ...

elenaricci1491 : Infermiere arrestato dalla #Polizia di Stato per produzione e detenzione ai fini di spaccio dì sostanza stupefacente - forzearmatenews : Infermiere arrestato dalla #Polizia di Stato per produzione e detenzione ai fini di spaccio dì sostanza stupefacente - milanomagazine : Roma, infermiere arrestato dalla Polizia di Stato per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupef… - LavoroLazio_com : Roma, infermiere arrestato dalla Polizia per produzione e detenzione ai fini di spaccio dì sosta... - alcinx : RT @vignaclarablog: Infermiere del Sant’Andrea arrestato per ricettazione e spaccio -

Ultime Notizie dalla rete : Infermiere arrestato Infermiere arrestato a Roma, marijuana in casa e ricette contraffatte L' infermiere arrestato a Roma questa mattina coltivava marijuana in una serra ai fini di spaccio: a questa conclusione sono giunti gli investigatori del commissariato "Flaminio Nuovo", diretto da Luca ...

Infermiere arrestato per produzione e detenzione ai fini di spaccio dì sostanza stupefacente Gli investigatori del Commissariato 'Flaminio Nuovo', diretto da Luca Cosimati, hanno arrestato B. M. poiché trovato in possesso di circa 250 grammi di sostanza stupefacente del tipo ...di infermiere ...

Infermiere del Sant'Andrea arrestato per ricettazione e spaccio Vigna Clara Blog Incastrato da una ricetta falsificata: l'infermiere-spacciatore finisce dentro Ufficialmente infermiere, ma anche spacciatore: è stato arrestato dalla Polizia per produzione e detenzione ai fini di spaccio dì sostanza stupefacente. E' stato incastrato da una ricetta falsa che ...

Portantino dell’ASP di Enna violenta paziente fragile e disabil Violenta una paziente fragile e la minaccia per farla stare in silenzio: le indagini sono scattate grazie alla denuncia dei medici del reparto Un portantino dell’Asp di Enna è stato arrestato dalla po ...

L'a Roma questa mattina coltivava marijuana in una serra ai fini di spaccio: a questa conclusione sono giunti gli investigatori del commissariato "Flaminio Nuovo", diretto da Luca ...Gli investigatori del Commissariato 'Flaminio Nuovo', diretto da Luca Cosimati, hannoB. M. poiché trovato in possesso di circa 250 grammi di sostanza stupefacente del tipo ...di...Ufficialmente infermiere, ma anche spacciatore: è stato arrestato dalla Polizia per produzione e detenzione ai fini di spaccio dì sostanza stupefacente. E' stato incastrato da una ricetta falsa che ...Violenta una paziente fragile e la minaccia per farla stare in silenzio: le indagini sono scattate grazie alla denuncia dei medici del reparto Un portantino dell’Asp di Enna è stato arrestato dalla po ...