I giocatori della Juve dimenticano il Covid | festa con 20 persone a casa McKennie con Dybala e Arthur

Advertising

capuanogio : La notizia del focolaio #Covid nel gruppo della nazionale allunga un’ombra sulla vittoria di #Mancini. Da comprende… - fanpage : ULTIM'ORA - I giocatori della Juve violano le norme anti Covid. - ZZiliani : A giugno #Juventus e #Lazio fecero #tamponi selvaggi ai giocatori e la #Procura propose un penoso patteggiamento (r… - Dario_Ghiro : Non giustifico i giocatori della #Juve solo perché sono della Juve. Quello che hanno fatto #McKennie, #Dybala e… - Ilarioforjuve : RT @BeeLucyC: @cuoredialiante @Ilarioforjuve Perché i festini li hanno sempre fatti tutti, i protetti di tutte le fazioni della tifoseria a… -

Ultime Notizie dalla rete : giocatori della

Sky Sport

...una multa per la violazione delle norme anti - Covid al centrocampista e ad altri due...bianconero verrà sottoposto ai controlli anti - Covid di routine come previsto dal protocollo...NAPOLI - " Positivi nello staffNazionale con tredel Napoli in gruppo? Secondo il regolamento, dovrebbero essere sottoposti ad un isolamento fiduciario che permetterà loro di allenarsi regolarmente in caso di ...I giocatori da schierare al fantacalcio per la 29° giornata di Serie A: Reina in porta, in difesa Tomori, a centrocampo Pessina, in attacco Scamacca ...Poi, in serata, un party che ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Come racconta il Corriere della Sera, nell’appartamento del giocatore americano è stata infatti svolta una festa, alla quale ...