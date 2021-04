Empoli, caos Covid anche in Primavera: 16 positivi (Di giovedì 1 aprile 2021) Empoli - In casa Empoli la situazione legata al Coronavirus non accenna a placarsi, anzi. Dopo il focolaio nella prima squadra che ha causato lo stop agli allenamenti per dieci giorni, ne scoppia un ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 1 aprile 2021)- In casala situazione legata al Coronavirus non accenna a placarsi, anzi. Dopo il focolaio nella prima squadra che ha causato lo stop agli allenamenti per dieci giorni, ne scoppia un ...

Advertising

sportli26181512 : Empoli, caos Covid anche in #Primavera: 16 positivi: Non solo la prima squadra, il virus dilaga anche tra i giovani… - bari_times : Empoli, caos Covid anche in Primavera: 16 positivi - psb_original : L'Empoli in quarantena (ma non gioca il jolly): caos in vista dei recuperi. Gli scenari #SerieB -