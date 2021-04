**Covid: Moratti, 'in Lombardia vaccinati 54mila estremamente vulnerabili'** (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - In Lombardia ci sono circa 366mila estremamente vulnerabili e "di questi 54mila hanno ricevuto la prima o la seconda dose di vaccino". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, in conferenza stampa. "Quindi rispetto a una platea molto ampia la campagna sui vulnerabili è una campagna partita in modo intenso". In generale, "siamo all'89% di somministrazioni delle dosi consegnate". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Inci sono circa 366milae "di questihanno ricevuto la prima o la seconda dose di vaccino". Lo ha detto l'assessore al Welfare della, Letizia, in conferenza stampa. "Quindi rispetto a una platea molto ampia la campagna suiè una campagna partita in modo intenso". In generale, "siamo all'89% di somministrazioni delle dosi consegnate".

claudio301065 : RT @NFratoianni: Per 25 anni la destra ha smantellato la sanità pubblica in #Lombardia. Ora stanziano 48 milioni di euro per le vaccinazion… - Stormwatch72 : RT @NFratoianni: Per 25 anni la destra ha smantellato la sanità pubblica in #Lombardia. Ora stanziano 48 milioni di euro per le vaccinazion… - gs_carpitano : RT @NFratoianni: Per 25 anni la destra ha smantellato la sanità pubblica in #Lombardia. Ora stanziano 48 milioni di euro per le vaccinazion… - SabrinaCS8 : RT @NFratoianni: Per 25 anni la destra ha smantellato la sanità pubblica in #Lombardia. Ora stanziano 48 milioni di euro per le vaccinazion… - ldv_ldv : RT @NFratoianni: Per 25 anni la destra ha smantellato la sanità pubblica in #Lombardia. Ora stanziano 48 milioni di euro per le vaccinazion… -