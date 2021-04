Coronavirus, tornano ad aumentare i decessi: 501 in 24 ore (ieri 467). In calo gli ingressi in terapia intensiva (Di giovedì 1 aprile 2021) Il bollettino del 1° aprile Lievissima flessione del dato relativo all’incremento di contagi giornaliero. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute di oggi, primo aprile, riporta nella colonna dei nuovi casi la cifra di 23.649. ieri, le nuove infezioni da Coronavirus individuate erano state 23.904. Dall’inizio del monitoraggio a oggi, i contagi segnalati in Italia sono stati 3.607.083. Nelle ultime 24 ore sono morte 501 persone, più delle 467 vittime registrate il giorno precedente. In totale, nel Paese, i deceduti a causa della Covid-19 ammontano a 109.847. La situazione negli ospedali Delle 563.479 persone con un’infezione al Sars-CoV-2 in corso, 28.949 si trovano ricoverate nei reparti ordinari (ieri erano 29.180) e 3.681 necessitano di cure in terapia ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 aprile 2021) Il bollettino del 1° aprile Lievissima flessione del dato relativo all’incremento di contagi giornaliero. Il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute di oggi, primo aprile, riporta nella colonna dei nuovi casi la cifra di 23.649., le nuove infezioni daindividuate erano state 23.904. Dall’inizio del monitoraggio a oggi, i contagi segnalati in Italia sono stati 3.607.083. Nelle ultime 24 ore sono morte 501 persone, più delle 467 vittime registrate il giorno precedente. In totale, nel Paese, i deceduti a causa della Covid-19 ammontano a 109.847. La situazione negli ospedali Delle 563.479 persone con un’infezione al Sars-CoV-2 in corso, 28.949 si trovano ricoverate nei reparti ordinari (erano 29.180) e 3.681 necessitano di cure in...

Advertising

mariana80024548 : - LargeDenis : RT @ereike05: VERGOGNA! Viaggi all'estero, per i parlamentari nessun controllo: neanche la #quarantena I cittadini non possono vedere i pr… - BabboleoNews : #Coronavirus in #Liguria: sono 710 i nuovi #positivi su 5.458 #tamponi, con un tasso di positività al 13%, mai così… - terninrete : Coronavirus: in Umbria i ricoverati tornano sotto quota 400, in leggera risalita gli attualmente positivi, 3 i mort… - lorenzoniadrian : Coronavirus: in Umbria i ricoverati tornano sotto quota 400, in leggera risalita gli attualmente positivi, 3 i mort… -