Chef Locatelli pronto a riaprire Locanda a Londra: "Già pieni per 4 settimane" (Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre i ristoratori d'Italia continuano ad affrontare zone rosse e chiusure, nel Regno Unito sembra iniziare ad esserci uno spiraglio di luce : dal 12 aprile riapriranno i locali, solo nelle loro parti... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 1 aprile 2021) Mentre i ristoratori d'Italia continuano ad affrontare zone rosse e chiusure, nel Regno Unito sembra iniziare ad esserci uno spiraglio di luce : dal 12 aprile riapriranno i locali, solo nelle loro parti...

Advertising

ChiaraTroiano : RT @LaPresse_news: Covid, #chef Locatelli pronto a riaprire Locanda a Londra: Già pieni per 4 settimane - LaPresse_news : Covid, #chef Locatelli pronto a riaprire Locanda a Londra: Già pieni per 4 settimane - lasciastarevah : Locatelli in tendenza ed io penso solo Giorgino lo chef - BOOMemotiva : Io che apro le tendenze pensando che Locatelli sia lo chef di Masterchef - Angel130294 : Ho visto Locatelli in tendenza e pensavo si parlasse dello chef... -