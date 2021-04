Carnesecchi | “Orgogliosi del nostro percorso all’Europeo Il mio idolo è Buffon”

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il portiere della Nazionale Under 21 protagonista, Marco, ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport: “Ilgirone non era semplice. Contro i ciechi siamo stati sfortunati, poi è arrivata la Spagna. Una partita durissima. Abbiamo fatto un ottimocon Nicolato, dobbiamo esserne. Europeo trampolino di lancio per la mia carriera? Me lo auguro, è stata un’esperienza unica. Ma ciò che conta è aver passato il girone“. Sulla sua avventura in B: “L’esperienza a Cremona di quest’anno e quella a Trapani della stagione passata sono importanti. Stare in campo ti aiuta in esperienza, lucidità nelle scelte e maturità. Sono vecchia scuola e dico. E’ il mio professore, il mio esempio“. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da ...