Can Yaman, retroscena sulle lettere delle fan: 'Per sicurezza le tiene mia madre' (Di giovedì 1 aprile 2021) A tal proposito, l'attore di Istanbul ha detto: ''Leggo quelle che riesco, e le conservo tutte''. Riguardo le signore che lo apprezzano, il protagonista di Mr. Wrong ha rivelato che, per la maggior ... Leggi su it.blastingnews (Di giovedì 1 aprile 2021) A tal proposito, l'attore di Istanbul ha detto: ''Leggo quelle che riesco, e le conservo tutte''. Riguardo le signore che lo apprezzano, il protagonista di Mr. Wrong ha rivelato che, per la maggior ...

Advertising

VanityFairIt : «Agire, non pensare»: così Can Yaman è diventato il divo che tutte desiderano ?? Sulla copertina del nuovo Vanity Fa… - VanityFairIt : «Se mi sposerò? Teniamoci la sorpresa». In un'intervista esclusiva a «Vanity Fair», l'attore turco Can Yaman, futur… - pomeriggio5 : Bentornati amici di #Pomeriggio5! Oggi... l'intervista di Can Yaman (come lo pronunciate voi? Scrivetecelo qui ????)… - NaghmehDar : RT @M0NIETTA: TISCALI: '...Can Yaman, in una lunga intervista a Vanity Fair svela quali sono i reali sentimenti verso la giornalista di Daz… - NDarghahi2 : RT @M0NIETTA: TISCALI: '...Can Yaman, in una lunga intervista a Vanity Fair svela quali sono i reali sentimenti verso la giornalista di Daz… -