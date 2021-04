Campidoglio | arriva proposta concreta per recupero Campo Testaccio

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma – Unadi Partenariato Pubblico Privato di un gruppo di investitori del comparto sportivo e’ giunta agli uffici del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili per l’impianto di Roma Capitale. A renderlo noto il comune di Roma. Dopo le opere di bonifica effettuate negli anni, e dopo aver scongiurato la possibilita’ che divenisse un parcheggio sotterraneo, le attivita’ preposte dall’Amministrazione hanno fatto si’ che si potessere ad accogliere unadi impiego sportivo dell’area, cosi’ come auspicato da tutti. Il progetto sara’ ora vagliato dagli uffici preposti i quali, nel caso venga ritenuto fattibile, procederanno con l’avvio dell’istruttoria, primo passaggio propedeutico al riconoscimento del pubblico interesse del project e successiva riqualificazione. Nel ...

