Black Canary: uscirà uno spin-off dedicato su HBO Max? (Di giovedì 1 aprile 2021) Warner Bros. ha tutto sotto controllo e forse anche di più: l'universo DC avrà il suo spazio dedicato e non sarà il cinema l'unico mezzo di distribuzione, ma anche servizi canali streaming come HBO Max contribuiranno al suo sviluppo. Una nuova serie tv su Black Canary? Il Dc Universe si espande grazie ai fan La serie tv dedicata all'eroe DC, Pacemaker, interpretato dall'ex wrestler John Cena, sarà la prossima a partire e verrà presentato come spin-off del nuovo film The Suicide Squad di James Gunn. I fan dell'universo DC chiedono a gran voce altre trasposizioni cinematografiche, tra cui una serie dedicata a Black Canary. Lo scorso mercoledì i fan hanno chiesto alla Warner se le prossime produzioni DC potessero essere trasmesse su HBO O HBO Max: se ...

