Avellino, Braglia: “Firmerei per un pari con la Ternana. Nessuna bolla, servono i vaccini” (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Onestamente Firmerei per un pareggio. Sono una persona molto pratica. Sfidiamo la squadra più forte del campionato”. E’ franco il tecnico dell’Avellino, Piero Braglia, a pochi giorni dalla sfida contro la Ternana. “Mi sarebbe piaciuto affrontarli con l’organico al completo – sottolinea – All’andata abbiamo giocato contro una grande squadra e siamo caduti solo al novantesimo”. “E’ vero, fino ad ora abbiamo fatto benissimo, ma abbiamo qualche problema legato al Covid – continua Braglia – E’ un campionato particolare che ha condizionato molte squadre in negativo. Al completo siamo una buona squadra, ma penso che il Girone C di Lega Pro lo abbia vinto la squadra più forte”. Nella giornata di oggi il Consiglio Direttivo potrebbe annunciare lo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Onestamenteper un pareggio. Sono una persona molto pratica. Sfidiamo la squadra più forte del campionato”. E’ franco il tecnico dell’, Piero, a pochi giorni dalla sfida contro la. “Mi sarebbe piaciuto affrontarli con l’organico al completo – sottolinea – All’andata abbiamo giocato contro una grande squadra e siamo caduti solo al novantesimo”. “E’ vero, fino ad ora abbiamo fatto benissimo, ma abbiamo qualche problema legato al Covid – continua– E’ un campionato particolare che ha condizionato molte squadre in negativo. Al completo siamo una buona squadra, ma penso che il Girone C di Lega Pro lo abbia vinto la squadra più forte”. Nella giornata di oggi il Consiglio Direttivo potrebbe annunciare lo ...

