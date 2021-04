Arriva la SABBIA DEL DESERTO, preludio al cambiamento: ecco quanto durerà (Di giovedì 1 aprile 2021) Il caldo degli ultimi giorni, che ha dominato su un’ampia parte d’Europa, è stato generato da un vasto anticiclone supportato dalla rimonta di masse d’aria calde d’estrazione subtropicale. Il pulviscolo sahariano è risalito sulle nazioni occidentali del Continente, lungo il bordo ascendente della struttura anticiclonica. La concentrazione di polveri attesa per il 2 aprile, secondo Università di AteneSul resto d’Europa e sull’Italia hanno finora dominato cieli più puliti dal color azzurro cobalto, grazie al fatto di trovarsi nel cuore o lungo il bordo discendente della struttura di alta pressione. Adesso la situazione tende a cambiare, per via del progressivo cedimento del campo anticiclonico. Il flusso di polveri sahariane invaderà anche i cieli dell’Italia a partire da ovest, che assumeranno così il tipico aspetto lattiginoso, se non giallognolo. Avremo infatti l’accentuarsi del ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) Il caldo degli ultimi giorni, che ha dominato su un’ampia parte d’Europa, è stato generato da un vasto anticiclone supportato dalla rimonta di masse d’aria calde d’estrazione subtropicale. Il pulviscolo sahariano è risalito sulle nazioni occidentali del Continente, lungo il bordo ascendente della struttura anticiclonica. La concentrazione di polveri attesa per il 2 aprile, secondo Università di AteneSul resto d’Europa e sull’Italia hanno finora dominato cieli più puliti dal color azzurro cobalto, grazie al fatto di trovarsi nel cuore o lungo il bordo discendente della struttura di alta pressione. Adesso la situazione tende a cambiare, per via del progressivo cedimento del campo anticiclonico. Il flusso di polveri sahariane invaderà anche i cieli dell’Italia a partire da ovest, che assumeranno così il tipico aspetto lattiginoso, se non giallognolo. Avremo infatti l’accentuarsi del ...

