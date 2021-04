Ardea | buoni spesa Covid al via da oggi | ecco tutte le info

(Di giovedì 1 aprile 2021) Si comunica alla cittadinanza che l’Ufficio Servizi Sociali ha concluso la valutazione delle domande relative all’avviso pubblico per la concessione di. Pertanto, a partire da, i cittadini in possesso dei requisiti previsti dal predetto avviso pubblico inizieranno a ricevere sul numero di cellulare (comunicato al momento della domanda) un messaggio di testo relativo all’accredito della somma spettante sulla propria tessera sanitaria. In seguito a ciò, i cittadini potranno recarsi nei punti vendita accreditati con il Comune didove potranno effettuare gli acquisti utilizzando per il pagamento la tessera sanitaria. La lista degli esercenti potrà essere aggiornata mensilmente in base alle richieste di accreditamento che perverranno al Comune di. Cosa si ...

