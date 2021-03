Violenza sessuale e maltrattamenti: divieto di avvicinarsi alla moglie per un 48enne (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Benevento hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, con prescrizioni di divieto di comunicare con la stessa ed i suoi prossimi congiunti, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, a carico di un 48enne di San Nicola Manfredi, in quanto indagato per i reati di maltrattamenti, Violenza sessuale, porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere e danneggiamento nei confronti della propria moglie. La misura restrittiva scaturisce dalla sinergica attività di indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Benevento hanno eseguito l’ordinanza di applicazione della misura cautelare deldi avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dpersona offesa, con prescrizioni didi comunicare con la stessa ed i suoi prossimi congiunti, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, a carico di undi San Nicola Manfredi, in quanto indagato per i reati di, porto in luogo pubblico di strumenti atti ad offendere e danneggiamento nei confronti della propria. La misura restrittiva scaturisce dsinergica attività di indagine coordinata dProcura della Repubblica di ...

Ultime Notizie dalla rete : Violenza sessuale Violenta e picchia l'ex fidanzata, arrestato dai carabinieri Sotto l'effetto di cocaina avrebbe più volte violentato l'ex fidanzata, puntandole un coltello alla gola e picchiandola fino a romperle la mascella. Violenza sessuale e lesioni personali le accuse nei confronti di un pescatore siciliano di 52 anni, arrestato ieri dai carabinieri della Tenenza di Cattolica, in esecuzione di un'ordinanza cautelare ...

Rimini, violenza sessuale sull'ex fidanzata: arrestato Sotto l'effetto di cocaina avrebbe più volte violentato l'ex fidanzata, puntandole un coltello alla gola e picchiandola fino a romperle la mascella. Violenza sessuale e lesioni personali le accuse nei confronti di un pescatore siciliano di 52 anni, arrestato ieri dai carabinieri della Tenenza di Cattolica, in esecuzione di un'ordinanza cautelare ...

